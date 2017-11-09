امير منطقة تبوك يلتقى مدير الدفاع المدني بالمنطقة

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة, على تقرير مفصل عن استعدادات الدفاع المدني والجهات الحكومية المشاركة في لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة ، جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم بمكتبه في الإمارة بمدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد فاضل بن مسفر الشمراني. كما اطلع سموه على نسب الانجاز في المشروعات الجاري تنفيذها لدرء اخطار السيول وتصريف مياه الامطار. ووجه سموه بضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في اعمال اللجنة كمنظومة عمل متكاملة تنعكس اثارها في الميدان . حضر اللقاء وكيل امارة منطقة تبوك محمد عبدالله الحقباني.