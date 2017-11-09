المساحة الجيولوجية: هزة أرضية قبل قليل في النماص

سجلت محطات الرصد الزلزالي التابعة للشبكة الوطنية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية بقوة ٣.٣ درجات على مقياس ريختر في تمام الساعة 01:52 بالتوقيت المحلي وذلك يوم الخميس 20/2/1439 هـ الموافق 9/11/2017 م.

وتقع الهزة شمال مدينة النماص بمسافة 16كم، وقد تم الشعور بالهزة في منطقة النماص، ولم تتسبب الهزة في حدوث أي اضرار. كما نود أن نشير إلى أن ما يحدث في المنطقة أمر طبيعي من حيث رصد التوابع للهزة الرئيسة حتى تعود المنطقة إلى حالة الاستقرار الطبيعي لها.

ونود أن نطمئن الأهالي والمقيمين حيث أن الهيئة تراقب وترصد على مدار الساعة الهزات الأرضية، وتقوم بالتبليغ الفوري للجهات ذات العلاقة.