 خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 56 قاضياً بوزارة العدل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 56 قاضياً بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 56 قاضياً بوزارة العدل
المناطق ـ الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ أمره الكريم بترقية وتعيين (56) قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، حيث شمل الأمر الملكي الكريم ترقية (26) قاضياً في مختلف درجات السلك القضائي، وتعيين (30) قاضياً.
وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيين يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه ـ أيده الله ـ بمرفق القضاء، سائلا المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ـ وفقهم الله ـ، في إقامة العدل، وتطبيق أحكام الشرع الحنيف، المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

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