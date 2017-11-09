امير تبوك يلتقي اللواء الصقير والزهراني ويتسلم نسخة من التقرير الاحصائي لحرس الحدود

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتب سموه بالإمارة اللواء بحري عطية بن احمد الزهراني قائد حرس الحدود بمنطقة تبوك الذي قدم للسلام على سموه بعد صدور القرار بتعينه قائدا لحرس الحدود بمنطقة تبوك يرافقه اللواء محمد سليمان الصقير قائد حرس الحدود بمنطقة تبوك سابقا والذي تم تكليفه مستشارا بالمديرية العامة لحرس الحدود . وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع واعرب سموه عن شكره للواء الصقير على ما قدمه من جهد طيلة فترة عمله السابقة قائدا لحرس الحدود بالمنطقة متمنيا سموه للواء الزهراني التوفيق في عمله ومواصلة البذل العطاء لمافيه خير هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله ومن جهة اخرى تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك نسخة من التقرير الإحصائي السنوي لحرس الحدود بالمملكة لعام 1438هـ سلمة نيابة عن مدير عام حرس الحدود قائد منطقة تبوك اللواء عطية الزهراني . ونوه سموه بالجهود التي يبذلها رجال حرس الحدود بالمملكة، مشيدًا بما تضمنه التقرير. من جانبه عبر اللواء الزهراني عن بالغ الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته لأعمال حرس الحدود بالمنطقة . حضر اللقاء وكيل امارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني .