 امير تبوك يلتقي اللواء الصقير والزهراني ويتسلم نسخة من التقرير الاحصائي لحرس الحدود | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

امير تبوك يلتقي اللواء الصقير والزهراني ويتسلم نسخة من التقرير الاحصائي لحرس الحدود خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 56 قاضياً بوزارة العدل المساحة الجيولوجية: هزة أرضية قبل قليل في النماص قطر تنضم للجهود الإيرانية في عرقلة التقارب بين المملكة والعراق امير منطقة تبوك يلتقى مدير الدفاع المدني بالمنطقة بمشاركة (129) خبيرًا عربيًا … جامعة نايف العربية تختتم برنامج ( أمن الطائرات والمطارات) “تسرب كيماوي” يخلي شارعا في إكسفورد البريطانية .. واعتقال شخص وزير البيئة والمياه والزراعة يلتقي المفوض الأوربي للزراعة والتنمية الريفية “الصادرات السعودية” تنظم أربع ورش عمل بالتعاون مع غرفة الأحساء أمير الشرقية يرعى افتتاح مقر أكاديمية الفوزان بجامعة الملك فهد الثلاثاء الشؤون الإسلامية تختتم دورتين تدريبيتين ضمن برامج الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030 تعليم جدة يستضيف فلاته للحديث عن لائحة الاجازات

امير تبوك يلتقي اللواء الصقير والزهراني ويتسلم نسخة من التقرير الاحصائي لحرس الحدود

امير تبوك يلتقي اللواء الصقير والزهراني ويتسلم نسخة من التقرير الاحصائي لحرس الحدود
المناطق - تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتب سموه بالإمارة اللواء بحري  عطية بن احمد الزهراني قائد حرس الحدود بمنطقة تبوك  الذي قدم للسلام على سموه بعد صدور القرار بتعينه قائدا لحرس الحدود بمنطقة تبوك  يرافقه اللواء محمد سليمان الصقير قائد حرس الحدود بمنطقة تبوك سابقا والذي تم تكليفه مستشارا بالمديرية العامة لحرس الحدود . وفي  بداية اللقاء رحب سموه بالجميع واعرب سموه عن شكره  للواء الصقير على ما قدمه من جهد طيلة فترة عمله السابقة  قائدا لحرس الحدود بالمنطقة متمنيا سموه للواء الزهراني التوفيق في عمله ومواصلة البذل العطاء لمافيه خير هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله  ومن جهة اخرى  تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك نسخة من التقرير الإحصائي السنوي لحرس الحدود بالمملكة لعام 1438هـ  سلمة نيابة عن مدير عام حرس الحدود قائد منطقة تبوك اللواء عطية الزهراني . ونوه سموه بالجهود التي يبذلها رجال حرس الحدود بالمملكة، مشيدًا بما تضمنه التقرير. من جانبه عبر اللواء الزهراني  عن بالغ الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته لأعمال حرس الحدود بالمنطقة . حضر اللقاء وكيل امارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>