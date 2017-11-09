نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية يرعى اختتام البرنامج التدريبي لمكافحة الطيور الغازية

رعى نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية اختتام البرنامج التدريبي لمكافحة الأنواع الغازية من الطيور البرية الذي عقده مركز التدريب للمحافظة على الموارد الطبيعية التابع خلال الفترة من 16 الى 20 صفر 1439هـ . وشمل البرنامج 21 متدربا من منسوبي الهيئة المتخصصين ومدراء المناطق المحمية. وقد نفذ البرنامج على مرحلتين الجزء النظري بمقر الهيئة والجزء التطبيقي العملي في ضواحي وادي حنيفة بالرياض.

ويهدف البرنامج الى إعداد كوادر وطنية متخصصة قادرة على مجابهة انتشار الطيور الغازية واتخاذ القرارات السليمة لتجنب الاخطار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناجمة عن هذه الظاهرة وفقا لمعايير بيئية واجتماعية سليمة والحد من خطورتها على التنوع الاحيائي والمناطق المحمية. وأيضا التعرف على أحدث السبل والوسائل والمنهجيات المتبعة حول العالم.

والجدير بالذكر انه قد يتم إدخال الأنواع الغازية وغير المستوطنة في البيئة المحلية بصورة عرضية أو مقصودة لأغراض شخصية أو تجارية، إلا أن العديد من هذه الأنواع الغريبة قد يكون مؤذياً ومضراً بالأنواع المحلية، والأنواع الغازية من الطيور البرية في المملكة تشمل بعض الأنواع مثل الغراب الهندي وطائر المينا الهندي وبعض أنواع طيور الزينة والحمام الصخري. وتتسبب الطيور الغازية في احداث مشكلات بيئية وصحية واقتصادية كبيرة ممكن ان تتفاقم مالم تتخذ إجراءات سريعة لمجابهتها.