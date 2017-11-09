 تعليم الزلفي يعلن أسماء المشاركين بجائزة حمدان بن راشد للتميز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تعليم الزلفي يعلن أسماء المشاركين بجائزة حمدان بن راشد للتميز

تعليم الزلفي يعلن أسماء المشاركين بجائزة حمدان بن راشد للتميز
المناطق ـ الرياض

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي عن أسماء المرشحين للمشاركة بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها العشرين حيث أسفرت نتائج تقييم الملفات عن تأهل (2) معلمين، و(8) طلاب، ومدرسة، وجاءت على النحو التالي: فئة المعلم بدر بن دخيل الملحم من ثانوية الرياض، والمعلم عبدالله بن راشد الثنيان من ثانوية طيبة، فئة المدرسة: ثانوية الإمام محمد بن سعود، فئة الطالب: سلطان بن تركي العصيمي، وممدوح بن أحمد الحمود، وباسم بن محمد الحبيشي من ثانوية طيبة، وعبدالعزيز بن محمد الفوزان، وعبدالعزيز بن سويد الباتل من ثانوية الرياض، عبدالله بن محمد الطيار، عبدالرحمن بن محمد الحمد من ثانوية تحفيظ القرآن.
ومن جهته قدّم مدير التعليم الأستاذ محمد الطريقي شكره وتقديره لإدارة النشاط الطلابي وللزملاء المحكمين في الجائزة على متابعتهم واهتمامهم وتسهيل كل السبل للمشاركين لإبراز إبداعهم وتميزهم.

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