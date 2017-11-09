وزير التعليم : #غياب_الطلاب_جزء_من_الفساد إذا تجاوز الحدود المطلوبة

عدّ وزير التعليم د. أحمد العيسى اليوم الخميس خلال حضوره “لقاء ملاك ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وكتاب الرأي” في مقر الوزارة، أن قصور المعلم في أداء واجباته يعتبر نوع من الفساد الذي يجب التصدي له، كما أن غياب الطلاب إذا تجاوز الحدود المطلوبة.

وقال العيسى في كلمته أن وزارة التعليم عبارة عن أربع وزارات، وهي مسؤولة عن التعليم العام والعالي والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وأضاف: نتطلع إلى علاقة إيجابية مع وسائل الإعلام، مؤكداً أن الوزارة أنشأت مركز الوعي الفكري ليكون مظلة للبرامج التوعوية “حصانة” و “فطن”.