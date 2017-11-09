في ملتقى التشكيليين الألوان تعانق الحروف في النادي الأدبي بالباحة

أقام نادي الباحة الأدبي نشاطا نوعيا بمقر النادي الجديد بغابة شهبة يتمثل في استضافة عدد من فناني الباحة التشكيليين بحضور عدد من المثقفين والأدباء وجمهور النادي المتذوقين للفنون التشكيلية يأتي هذا في إطار اهتمام النادي بالفنون السبعة في برامج متجددة تهتم بالشباب حيث بدأها الأسبوع المنصرم بملتقى الشباب المبدعين في مجالات الأدب .

بدأت الأمسية بكلمة لرئيس النادي الشاعر حسن بن محمد الزهراني رحب فيها بالمشاركين والحضور وأكد أن النادي في خطته الجديدة للنشاط العام سيهتم بالفنون بأنواعها إلى جانب اهتماماته بالشعر والقصة والرواية والدراسات الأدبية والمهرجانات والملتقيات وأضاف بأن الفنون التشكيلية بجمالها تلون الأجناس الأدبية بريشة الفنان التشكيلي ويجسد النصوص ويرتقي بها في عوالم الخيال في تكامل يوحي بقدرة المبدع على التصوير الفني للنصوص بأنواعها شعرا ونثرا كما أشار إلى أن النادي يعتزم إقامة برامج ونشاطات مماثلة للإعلاميين والمسرحين والمصورين وغيرهم في قادم الأيام .

بعد ذلك قدم الأستاذ محمد فرج عضو النادي سير الفنانين ثم عرض الفنانون التشكيليون تجاربهم الإبداعية من خلال اللوحات التي شاركوا بها والمجسمات المنحوتة لكل من الفنانين أحمد ربيع الغامدي وسعيد ضاوي وأحمد مبارك عصيدان وعبد الله الدهري حيث قدم كل منهم نفسه للحضور وقصة اهتمامه بالفن التشكيلي عبر مراحل عمره الزمني والمدارس التي عمل لوحاته من خلالها التي تنوعت بين المدارس الواقعية والتجريد والنحت وكانت معظم اللوحات مستوحاة من بيئة منطقة الباحة سكانها ومكانها مبانيها تراثها وموروثها كما أوضح كل منهم أدواته وطريقته في تحديد موضوعات تلك اللوحات واستعرض كل منهم مشاركاته المحلية والوطنية والخارجية ومدى مساهمتهم في برامج السياحة بالباحة من خلال المعارض التي تقام .

بعد ذلك بدأت مداخلات أثرت الأمسية من كل من الأستاذ جمعان الكرت والأستاذ صالح مديس والدكتور ناصر الغامدي والاستاذ محمد ناجم والأستاذ عبد العزيز أبو لسة والأستاذ عبد الرحمن سابي والأستاذ منصور مديس.

وفي الختام قام رئيس النادي بتكريم الفنانين التشكيليين الأربعة الذين قدموا عددا من اللوحات للنادي هدية لتزين بها جدران قاعاته واستعدوا بالتعاون مع النادي مستقبلا من خلال إقامة ورش عمل للشباب وصقل مواهبهم في مجال الفنون التشكيلية ومن ثم تم التقاط الصور التذكارية