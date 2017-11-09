ماكرون يتوقع الانتصار الكامل على داعش خلال أشهر

توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أبوظبي اليوم الخميس الانتصار في المعركة ضد تنظيم داعش بشكل كامل في سوريا والعراق خلال الأشهر المقبلة، إلا أنه رأى أن هذه الانتصارات لا تعني نهاية تهديد المتطرفين.

وجاءت تصريحات ماكرون من قاعدة “معسكر السلام” في ميناء زايد في أبوظبي، في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ انتخابه رئيساً في مايو (آيار) الماضي.

وقال ماكرون: “لقد انتصرنا في الرقة وفي الأسابيع المقبلة والأشهر المقبلة اتوقع (…) الانتصار العسكري الكامل في المنطقة العراقية السورية”.

وأضاف: “لكن هذا لا يعني أن المعركة انتهت”، مشيراً إلى أن “التصدي للجماعات الإرهابية سيكون عنصراً رئيسياً مكملاً للحل السياسي الشامل الذي نريد أن نراه يتحقق في المنطقة”.

وفي السابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن سيطرتها بالكامل على مدينة الرقة التي كانت تعد أبرز معقل لتنظيم داعش في سوريا منذ العام 2014.

وجاءت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على المدينة بعد أربعة أشهر من معارك عنيفة خاضتها ضد مقاتلي التنظيم بدعم مباشر من التحالف الدولي بقيادة أميركية ومشاركة فرنسية.

وخسر تنظيم داعش معاقل رئيسية له في سوريا والعراق خلال الأشهر الماضية في مقدمتها مدينة الموصل العراقية.