الخدمة المدنية تدعو الخريجين والخريجات للتقدم على شغل (3366) وظيفة صحية

دعت وزارة الخدمة المدنية عبر موقعها الإلكتروني اليوم ، المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية الراغبين والراغبات في التقدم عليها سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل المملكة أو خارجها ، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يحتوي على الوظائف الشاغرة التي تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية الى تاريخ 19-2-1439هـ.

وبلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (3366) وظيفة شاغرة (رجال، نساء) ، ومواعيد تقديم الطلبات حسب الفترات الزمنية المحددة للجنسين ( رجال 23 – 2 – 1439هـ 24 – 2 – 1439هـ / نساء 25 – 2 – 1439هـ 26 – 2 – 1439هـ ) على مدى الأربع وعشرين ساعة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال نظام جدارة على الرابط التقديم : www.mcs.gov.sa ، كذلك الاطلاع على الشروط للتقديم على الوظائف .