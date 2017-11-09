 بر العارضة تقيم لقاءها السنوي التاسع للجهات الحكومية تحت شعار “عمل وانجاز” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بر العارضة تقيم لقاءها السنوي التاسع للجهات الحكومية تحت شعار “عمل وانجاز” الخدمة المدنية تدعو الخريجين والخريجات للتقدم على شغل (3366) وظيفة صحية في ختام منتدى الشرقية الاقتصادي .. مبادرات نوعية تُعزز التنافسية والاستدامة وتتخذ من التكامل هدفا في تحقيق التنمية المتوازنة المملكة تحقق المرتبة العاشرة في تقرير البنك الدولي بحماية أقلية المستثمرين ماكرون يتوقع الانتصار الكامل على داعش خلال أشهر تيلرسون: لا خلاف مع الصين بسبب كوريا الشمالية ولا قرار بشأن محادثات بوتين مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6954.38 نقطة مشروعات تنموية تعزّز الحراك التنموي والاقتصادي في المدينة المنورة تعليم حائل: الاجتماع التحضيري للجنة برنامج: «تطوير البيئة المدرسية في المرحلة الابتدائية» رئيس مجلس إدارة نادي الابل : توجيه سمو ولي العهد بإقامة سباقات الهجن هذا العام وإنشاء مضمار خاص يأتي للإرتقاء بجوانب قطاع الإبل في ملتقى التشكيليين الألوان تعانق الحروف في النادي الأدبي بالباحة وزير التعليم : #غياب_الطلاب_جزء_من_الفساد إذا تجاوز الحدود المطلوبة

بر العارضة تقيم لقاءها السنوي التاسع للجهات الحكومية تحت شعار “عمل وانجاز”

بر العارضة تقيم لقاءها السنوي التاسع للجهات الحكومية تحت شعار “عمل وانجاز”
المناطق - العارضة

أقامت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة جازان ظهر يوم امس اللقاء السنوي التاسع للجهات الحكومية تحت شعار “عمل وانجاز”، بحضور محافظ محافظة العارضة الأستاذ نايف بن ناصر بن لبدة وذلك بمقر الجمعية.

وافتتح اللقاء بقراءة آيات من القرآن الكريم، وتلى ذلك كلمة ألقاها فضيلة الشيخ سلمان الودعاني رئيس المحكمة العامة بأحد المسارحة نيابة عن رئيس مجلس إدارة الجمعية رحب فيها بسعادة المحافظ والسادة مدراء الجهات الحكومية وكافة الحاضرين، وقدم شكره للحاضرين تلبية الدعوة وحرصهم على ذلك سائلاً الله يجعله في ميزان حسناتهم، وقدم شكره للجمعية على هذا اللقاء السنوي الذي يدل على أن الجهات الحكومية هي الشريك والداعم الأول للجمعية وبفضل تعاونهم تتحقق الأهداف والإنجازات، وأن هذا الاجتماع يأتي من مبدأ الشفافية والمصداقية، واختتم كلمته الشكر للحضور على تلبية الدعوة.

وأعقب ذلك استعراض فيلم مرئي لأبرز ما تم إنجازه في عام 1438 ه من برامج وأنشطة في خدمة المستفيدين والمجتمع وأهم الأهداف والتطلعات لهذا العام.

ثم ألقى فضيلة رئيس كتابة العدل بالمحكمة العامة بالعارضة الشيخ سلمان اليتيمي كلمة تحدث فيها عن فضل العمل الخيري وأجر العاملين فيه، وأثناء على الحضور تلبية الدعوة سائلاً الله عز وجل أن يجعل حضورهم دعماً خالداً لهذه الجمعية المباركة، ثم توجه بالكلمة لأعضاء مجلس إدارة الجمعية وكافة العاملين بها شاكراً لهم هذا الجهد والعمل المبارك وحاثاً لهم على المزيد من العمل والتميز.

وبعد ذلك تحولت الكلمة لمدير مركز التنمية بمنطقة جازان الأستاذ عامر فقيهي الذي تحدث فيها عن رؤية المملكة 2030 وكون القطاع الخيري عليه عاتق كبير في تنمية المجتمعات المحلية، وحيث لابد من التظافر والتعاون في سبيل انجاح هذا العمل.
وأشار في كلمته على العمل المميز للجمعية والملموس ونوه على أنهم كجهة أشرافية لا يرضيهم إلا التميز، وأهاب بالجهات الحكومية في المحافظة بالمزيد من التعاون مع الجمعية، واختتم كلمته بشكر الحضور متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

ثم تحدث محافظ محافظة العارضة الاستاذ نايف بن لبدة بكلمة بدأها بشكر مجلس إدارة الجمعية والسادة الحضور، ثم تحدث عن التحول الوطني والدور الكبير للجمعية في تنمية المجتمع والتحول من الرعوية إلى التنموية ليصبح مجتمع منتج.
وأضاف أنهم في القطاع الحكومي يرحبون بأي شراكة أو مبادرة وأن برنامج التخطيط التنموي التشاركي الذي كان بالشركة بين الجمعية والمحافظة خير دليل على ذلك، واختتم كلمة بالدعاء أن يعيد علينا مثل هذه المناسبات ودولتنا تنعم بالأمن والأمان تحت قيادة دولتنا الرشيدة.

ثم فتح النقاش للجميع للاستفسارات والمداخلات للحضور.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>