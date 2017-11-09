“مسك الخيرية” تقيم البرنامج التدريبي لمهارات العمل الصحفي المالي

تقيم مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” في يناير 2018 م برنامج مهارات العمل الصحفي المالي للطلاب والطالبات بالشراكة مع مؤسسة ” بلومبرغ” بهدف تنمية مهارات الشباب والشابات من المملكة وبناء تجاربهم في مجال العمل الصحفي المالي.

وسيعقد البرنامج الذي يستمر خمسة أيام، في مقر قناة أخبار ” بلومبرغ” في دبي بمشاركة عدد من الطلاب والطالبات الدارسين في المرحلة الجامعية وحديثي التخرج، وسيقدم البرنامج ماثيو وينكلر، رئيس التحرير الفخري لأخبار “بلومبرغ” بقسم الصحافة والتحليل.

ويتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور أهمها مقدمة إلى عالم الأعمال والصحافة ، والتقارير الإحصائية والتغطية الإعلامية للاقتصادات ، والتغطية الإعلامية للشركات والأسواق ، وتطور منصات الصحافة والإعلام الاجتماعي ، وأخلاقيات الصحافة ، وعوامل النجاح في مهنة الصحافة.

وسيتم تقديم البرنامج التدريبي باللغة الإنجليزية، مع تقديم بعض الوحدات التدريبية باللغة العربية وذلك لضمان حصول المشاركين على أفضل تأهيل يمكنّهم من النجاح في العمل الصحفي المالي في المملكة بشكل خاص، والمنطقة بشكل عام، كما سيتعلم الطلاب الصحافة المالية المبنية على البيانات عبر التطبيق المباشر في واحد من أكبر المكاتب الإخبارية في الشرق الأوسط، في حين سيتيح لهم الموقع الإلكتروني لمؤسسة “مسك الخيرية” فرصة التطبيق العملي لمحتوى ومهارات البرنامج عبر منصة تفاعلية يقدمها الموقع للطلاب خلال الفترة من 5 إلى30 نوفمبر 2017 .

يأتي هذا البرنامج في إطار اتفاقية التعاون التي وقعتها مؤسسة “مسك الخيرية” مع بلومبرغ في نوفمبر من عام 2016 الهادف إلى تنفيذ عدد من المبادرات المشتركة، تتضمن تطوير وتقديم مجموعة من البرامج التدريبية والتعليمية متعددة التخصصات التي تركز على مجالات المال والأعمال والاقتصاد والصحافة، وتهدف إلى تعزيز المهارات والمعارف لدى الشباب العاملين في القطاعين المالي والإعلامي في المملكة.

يمكن الاطلاع على متطلبات الانضمام لبرنامج التدريب على الصحافة المالية وتقديم الطلبات عبر الرابط https://misk.org.sa/services/misk-bloomberg-financial-journalism-ar/ .