 السواحه : توصيل إنترنت النطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية لأكثر من 2 مليون منزل في كافة المناطق الحضرية بحلول عام 2020 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

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السواحه : توصيل إنترنت النطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية لأكثر من 2 مليون منزل في كافة المناطق الحضرية بحلول عام 2020

السواحه : توصيل إنترنت النطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية لأكثر من 2 مليون منزل في كافة المناطق الحضرية بحلول عام 2020
واس - الرياض

أوضح معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله عامر السواحه أن جهود نشر الإنترنت عالي السرعة في المدن والمناطق الحضرية في المملكة تسير وفق الجدول الزمني المخطط له مسبقاً ، مؤكدا على تسخير الوزارة لكافة إمكانياتها ومواردها لدعم جهود تسريع انتشار تقنية الألياف الضوئية في كافة أنحاء المملكة وتغطية 2 مليون منزل بحلول عام 2020 بهدف إتاحة الخدمة لأكبر عدد ممكن من العملاء وتمكينهم من الاستفادة من خدمات الإنترنت عالي السرعة.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية اطلع معاليه خلالها على أعمال مشروع نشر النطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية في حي الياسمين وحي الخليج بالرياض.

وأشار معاليه أن الوزارة تعمل على قدم وساق لنشر شبكات الألياف الضوئية في المناطق الحضرية وتعزيز كفاءة الشبكات لتطوير بنية تحتية قوية للاتصالات تُسرّع من التحول الرقمي والتحول إلى الاقتصاد المعرفي وتواكب أهداف برنامج التحول الوطني 2020م، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030م الرامية إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات في بناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية واقتصاد رقمي، منوها إلى حرص الوزارة على مواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من العملاء في كافة القطاعات تماشياً مع استراتيجية العميل أولاً .

ويستهدف مشروع نشر النطاق العريض الذي تم البدء به في شهر أغسطس هذا العام خدمة المنازل في جميع مناطق المملكة لتوفير التغطية لأكثر من 2 مليون منزل بخدمة الإنترنت عالي السرعة عبر الفايبر، لافتة النظر إلى أنه قد تم الانتهاء من توصيل الخدمة إلى أكثر من 58,000 منزلاً حتى الآن ويجري العمل على تغطية بقية المنازل.

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