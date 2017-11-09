أمير الباحة يستقبل وفدي مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل

استقبل صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة , في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم ، قاضي الاستئناف مساعد رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء فضيلة الشيخ عبدالمجيد بن راشد العبود، والوفد المرافق له الذي يضم وفد مجلس القضاء الأعلى ووفد وزارة العدل.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالعبود ومرافقيه ، متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم للمنطقة .

وأشار سموه إلى لقاءه بمعالي وزير العدل فضيلة الشيخ وليد بن محمد الصمعاني بمكتب معاليه بالوزارة والذي نوقش خلاله العديد من الأمور المتعلقة بالإجراءات القضائية بالمنطقة, ودعم المحاكم بالقضاة ، مثنياً سموه على ما ابداه وزير العدل حيال استعداد الوزارة على دعم المنطقة وتلبية احتياجاتها.

ونوه سمو أمير منطقة الباحة بالخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين والمقيمين في ضل التوجيهات الكريمة من لدن قيادتنا الحكيمة – أيدها الله- بما يحقق العدالة ويسهل إجراءات المستفيدين وتقديم أفضل الخدمات متمنيا للجميع التوفيق.

من جانبه أعرب الشيخ العبود عن بالغ شكره لسمو أمير الباحة على حسن الاستقبال وما يقدمه من دعم وتوجيهات للعمل على تسهيل الاجراءات القضائية وحرص سموه الدائم لدعم مرافق وزارة العدل بالمنطقة .

وأكد أن الوزارة تسعى إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – اعزها الله – للوصول إلى خدمات متميزة , مفيداً بأنه يجري العمل حاليا على حصر احتياجات منطقة الباحة للرفع بها واعتمادها .

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير منطقة الباحة احمد بن صالح السياري ومدير فرع وزارة العدل بالمنطقة بندر بن عمر الغامدي ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي.