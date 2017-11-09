 احتفاء مكتب التعليم بالنسيم بالمشرفين والمتقاعدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

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احتفاء مكتب التعليم بالنسيم بالمشرفين والمتقاعدين

احتفاء مكتب التعليم بالنسيم بالمشرفين والمتقاعدين
المناطق ـ جدة

اقام مكتب التعليم بالنسيم احتفالية بالمشرفين القادمين للمكتب والمنقولين منه كبادرة سنوية اعتاد على تنفيذها.

وتأتي هذه الإحتفالية ضمن مبدأ تقدير وعرفان لمن بذلوا واجتهدوا في خدمة المكتب، ودافعاً تحفيزياً للقادمين إليه.

وابان الدكتور سعود مدير المكتب حرصه على الإحتفاء بكوكبة القادمين والمغادرين من المشرفين التربويين كنوع من كسر الجمود بين الطرفين وتشجيعاً لهم قي إكمال مسيرتهم على نحو من التميز والعطاء.

كما أشار الأسمري مساعد مدير مكتب تعليم النسيم إلى جودة مخرجات الإحتفالية مثمناً دور المغادرين من المشرفين وداعياً في ذات الوقت إلى إكمال القادمين مسيرة من حلوا مكانهم .

جدير بالذكر ان المكتب قدم لفتة إنسانية تتمثل في الإحتفاء بالمشرفين التربويين الذين عملوا بالمكتب ومرت بهم ظروف صحية وشافاهم الله منها ، والذين بدورهم شكروا إدارة المكتب على حجم الأهتمام والتقدير لهم، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع .

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