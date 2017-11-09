الكرملين: لم يتم تحديد موعد بعد للقاء بوتين وترامب

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الجانبين الروسي والأمريكي مازالا يتناقشان حول اليوم الذي ربما يلتقى فيه الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أن يتواجد الرئيسان في فيتنام لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي آسيا-المحيط الهادي (آبيك).

ونقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء عن بيسكوف القول: “يجري التباحث بشأن يوم غد، وسوف نطلعكم على المستجدات بمجرد الاتفاق مع الشركاء الأمريكيين”.

وكان المساعد الرئاسي، يوري يوشاكوف، قد قال في وقت سابق من اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يلتقى الرئيسان غداً الجمعة، لمناقشة عدة قضايا ذات اهتمام مشترك، تشمل الصراع في سوريا والتوترات في شبه الجزيرة الكورية.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، للصحفيين في بكين، إن الرئيسين قد يلتقيان بصورة غير رسمية خلال القمة.

وأضاف أنه لم يتم التوصل لاتفاق بشأن عقد لقاء ثنائي رسمي.