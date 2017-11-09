 الجيش اليمني يؤكد تحقيقه تقدما جديدا ضد ميليشيا الإنقلابيين في جبهة نهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يؤكد تحقيقه تقدما جديدا ضد ميليشيا الإنقلابيين في جبهة نهم

الجيش اليمني يؤكد تحقيقه تقدما جديدا ضد ميليشيا الإنقلابيين في جبهة نهم
المناطق _ عدن

أكد الجيش اليمني تحقيقه تقدما جديداً في معاركه التي يخوضها ضد ميليشيا الإنقلابيين في جبهة نهم، شرقي صنعاء.
وقال الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السابعة في الجيش اليمني، العقيد عبد الله الشندقي، إن الجيش فرض سيطرته على جبال العارضة والجبل الأسود والتبة الخضراء وجبل الركاب والفقية وجربة ملح.
وأشار، الشندقي طبقا لموقع /26 سبتمبر/ الإلكتروني التابع للقوات المسلحة اليمنية، اليوم، إلى مقتل 17 من عناصر الميليشيا وجرح العشرات في المعارك المتواصلة منذ فجر الخميس.
وأضاف أن ميليشيا الحوثي والمخلوع تواجه انهياراً كبيراً في صفوفها وفرار مقاتلين منها باتجاه نقيل ابن غيلان الواقع في التماس بين مديرتي نهم وبني حشيش التابعتين لمحافظة صنعاء.
وفي غضون ذلك دمرت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات للميليشيا الانقلابية مكونة من خمسة عربات عسكرية وثلاث مدرعات نوع بي إم بي.

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