الحكومة اليمنية تبحث مع اليونسكو رصد الآثار اليمنية في السوق الدولية واستعادتها

بدأت الحكومة اليمنية في مناقشة إجراءات رصد الآثار اليمنية في السوق الدولية واستعادتها.

وفي السياق ، بحث وزير الثقافة اليمني مروان دماج مع مدير المكتب الإقليمي لليونسكو ، آنا بوليني، التعاون في مواجهة تهريب الآثار وتأهيل المرافق الأثرية المتضررة في اليمن.

كما ناقش اللقاء الذي حضره سفير اليمن لدى المملكة العربية السعودية، شايع الزنداني، إعداد فريق متخصص برصد الآثار اليمنية في السوق الدولية واستعادتها، إضافة إلى تدريب فريق من هيئات الآثار والجمارك والموانئ، ووزارة الداخلية لمنع تهريب الآثار عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وتطرق اللقاء، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، إلى تطوير آلية العمل بين اليونسكو ووزارة الثقافة اليمنية وتأسيس لجنة فنية للاتصال والتواصل المشترك.