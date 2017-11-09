 الأمير أحمد بن فهد: القيادة حريصة على دعم وإشراك ذو الاحتياجات الخاصة في مختلف الأنشطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأمير أحمد بن فهد: القيادة حريصة على دعم وإشراك ذو الاحتياجات الخاصة في مختلف الأنشطة

الأمير أحمد بن فهد: القيادة حريصة على دعم وإشراك ذو الاحتياجات الخاصة في مختلف الأنشطة
المناطق _ عبدالله السعيدي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الخميس)، أعضاء مجلس إدارة نادي الأحساء لذوي الاحتياجات الخاصة، يرافقهم مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة الأحساء الأستاذ عبداللطيف العرادي.

واطلع سموه على نبذة عن أعمال النادي، منوهاً سموه بما يحظى به ذوي الاحتياجات الخاصة من دعمٍ واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –يحفظهما الله-، مؤكداً سموه على أهمية أن يتم إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف الأنشطة، متمنياً سموه للنادي وأعضاءه التوفيق.

من جهته قدم مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة عبداللطيف العرادي شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي النادي لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعم سموه واهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة، وما تفضل به سموه من توجيهاتٍ كريمة.

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