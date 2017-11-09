أمير القصيم : يشدد على لجنة متابعة المشاريع بالمنطقة مضاعفة الجهود

شدد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , على لجنة متابعة المشاريع بالمنطقة على مضاعفة الجهود ومتابعة كافة المشاريع القائمة والمتوقفة في المنطقة , مؤكداً سموه بأن اللجنة هي عبارة عن هيئة لتطوير المنطقة وأن أعضائها عليهم مسؤولية عظيمة في متابعة مشاريع المنطقة التي يتم تنفيذها والمتوقفة بشكل مستمر خاصة وأن أهالي منطقة القصيم يؤملون الشيئ الكثير على أعضائها عبر متابعتهم المستمرة لمشاريع المنطقة سواء في مدينة بريدة وكذلك في كافة المحافظات والمراكز بالمنطقة لتنعكس خدمتها على أبناء المنطقة وتطويرها , وأكد سموه بأن اعتماد توقيع عقد تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من برج مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة وإنجاز العديد من المشاريع في الجامعة والنقل والأمانة يؤكد أن سير العمل في مشاريع المنطقة يسير بخطى ثابته وبشكل جيد , وبين سموه بأن النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية تستوجب استمرارية مضاعفة الجهود لخدمة أهالي المنطقة وتشجيع المنجز ومحاسبة المقصر , مشيراً إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين تؤكد دائماً على الحرص على خدمة المواطن بكل ما من شأنه رفعه هذا الوطن في كافة المجالات , ووجه سموه أعضاء لجنة متابعة المشاريع بعقد اجتماع مفصل مع مسؤولي النقل لإستعراض جميع المشاريع في المنطقة والمرتبطة بالإدارة العامة للنقل , بالإضافة إلى ترتيب زيارة ميدانية لتفقد مشاريع جامعة القصيم مع عقد إجتماع مع مسؤولي الجامعة .

جاء ذلك خلال إجتماعة باللجنة الميدانية لمشاريع منطقة القصيم في قاعة الإجتماعات بمكتب سموه بديوان أمارة المنطقة بحضور وكيل أمارة المنطقة عبدالعزيز الحميدان ووكيل أمارة المنطقة للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان , حيث استعرض من خلاله تنفيذ مشاريع المنطقة القائمة والمتوقفه في عدد من القطاعات الحكومية ونسبة الإنجاز فيها والتي بلغت 67% في جمع مشاريع المنطقة الحالية والبالغة قيمتها الإجمالية 25 مليار و 245 مليون ريال .

وأكد رئيس لجنة متابعة المشاريع بالقصيم المهندس عبدالرحمن بن سلطان العرفج بأن دعم القيادة والخطوات المتتالية للجهود المبذولة من سمو أمير منطقة القصيم عكست سيراً إيجابياً للمشاريع بالمنطقة , مؤكداً بأن المشاريع المتعثرة لاتتجاوز نسبتها 11% من إجمالي المشاريع , وأن المشاريع المنتظمة في العمل حالياً وصلت نسبتها 67% وأن المشاريع المتأخرة وصلت نسبتها 22% حتى تاريخ هذا اليوم , وأكد العرفج بأن لجنة متابعة المشاريع خلصت إلى العديد من الأعمال خلال الإجتماع شملت توقيع عقد إستكمال تقاطع الإشارة الخماسية ونفق طريق الملك عبدالله الذي يسير العمل به بشكل جيد وسيتم إفتتاحة بالقريب العاجل , بالإضافة إلى قرب الإنتهاء من العمل في الضلع الجنوبي من الدائري الداخلي بمدينة بريدة خلال ستة أشهر قادمة , مؤكداً بأنه قد تم استعراض تنفيذ تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الأمير فيصل بن مشعل والذي يسير بشكل منتظم بالإضافة , وكذلك حل جميع العوائق من خطوط السيول والمياه التي تمنع سير العمل في الطريق الداخلي الغربي , وبين بأن اللجنة ناقشت عدد من المشاريع شملت تقاطعات محافظة الرس وطريق المذنب ساجر ومحافظة النبهانية وطريق دخنه ومواصلة العمل لوضع آليات لحلها , مبيناً بأن الجهود المبذولة من قبل سمو أمير المنطقة حصدت إعتماد توقيع عقد تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من برج مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة وكذلك مواصلة بشكل جيد في مستشفى شمال مدينة بريدة ومستشفى الولادة والأطفال بمحافظة عنيزة يسير بشكل منتظم , وأكد بأن الإجتماع ناقش توقف عمل المقاول في مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الرس ومخاطبة وزارة الصحة حياله , وأكد بأنه قد تم إزالة العوائق بمشروعي محكمة محافظتي عنيزة والرس وحل العوائق لهما , وأضاف العرفج بأنه قد تم إستعراض عدد من المشاريع المرتبطة بأمانة المنطقة والتي شملت مشاريع الزفلته في مدينة بريدة ومحافظات ومراكز المنطقة بالإضافة إلى تقاطع طريق الملك فيصل مع الملك عبدالله وكذلك مشاريع السيول بمختلف المواقع والإستعدادات للسيول المحتملة أثناء تنفيذ المشاريع , مؤضحاً بأن معدل الإنجاز في ملعب نادي الرائد بلغ 40% , مؤكداً بأن سمو أمير منطقة القصيم وجه على حث المقاولين على سرعة الإنجاز للمشاريع المنفذة بالمنطقة وفي كافة القطاعات الحكومية .

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الميدانية لمتابعة المشاريع بالمنطقة المهندس منصور الرجيعي ويوسف أبا الخيل والمهندس محمد الناصر وإبراهيم الشامخ ومحمد العوفي ونزار الحركان وأمين لجنة متابعة المشاريع بالمنطقة المهندس عبدالله السويد .