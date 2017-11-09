 الكويت تدعو مواطنيها في لبنان إلى مغادرته فورا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الكويت تدعو مواطنيها في لبنان إلى مغادرته فورا

الكويت تدعو مواطنيها في لبنان إلى مغادرته فورا
المناطق _ واس

دعت وزارة الخارجية الكويتية مساء اليوم الخميس، كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في لبنان إلى المغادرة فورا نظرا إلى الأوضاع التي تمر بها جمهورية لبنان.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة مساء اليوم الخميس إنه نظرا إلى الأوضاع التي تمر بها جمهورية لبنان الشقيقة وتحسبا لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع وحرصا منها على أمن وسلامة مواطنيها فإنها تطلب من كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في لبنان إلى المغادرة فورا.

ودعا المصدر المواطنين إلى عدم السفر إلى جمهورية لبنان الشقيقة متمنيا للأشقاء في لبنان تجاوز هذه المرحلة الصعبة بما يحقق أمنهم واستقرارهم.

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