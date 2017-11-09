 أمانة منطقة حائل تتفاعل مع حملة التشجير بمنتزه مشار الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمانة منطقة حائل تتفاعل مع حملة التشجير بمنتزه مشار الوطني

أمانة منطقة حائل تتفاعل مع حملة التشجير بمنتزه مشار الوطني
المناطق _ حائل

تفاعلت أمانة منطقة حائل مع أعمال التشجير التي تقيمها الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة حائل في منتزه مشار الوطني وذلك ضمن مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة للتنمية المستدامة للمراعي والغابات حيث تقرر زراعة اربعة ملايين شجرة بالمملكة ضمن برنامج التحول الوطني حتى نهاية عام 2020م.

فقد شاركت أمانة منطقة حائل يمثلها المهندس نايف بن إبراهيم السليمان مدير عام الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة نيابة عن أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس بدعم حملة التشجير بأكثر من 170 عامل متخصص بالزراعة بالإضافة لتوفير 28 معدة وآلية من أجل إتمام عملية زراعة الشتلات ودفن أنابيب الري وتسوية احواض الشتلات بإشراف مهندسي إدارة الحدائق وعمارة البيئة بأمانة منطقة حائل كلاً من المهندس عبدالله الواكد والمهندس راكان السويلم والمهندس فهد البقعاوي .

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