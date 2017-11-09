الإمارات تجدد الدعوة لمواطنيها بمغادرة لبنان فورا

دعت وزارة الخارجية الإماراتية المواطنين الإماراتيين المتواجدين حاليا في لبنان مجددا إلى المغادرة فورا، نظرا إلى الأوضاع التي تمر بها جمهورية لبنان.

وجاءت دعوة الإمارات هذه لمواطنيها، بعيد دعوتان مماثلتين أطلقتهما وزارتا الخارجية السعودية والكويتية لرعاياهما بعدم السفر إلى لبنان، كما طلبتا من المتواجدين هناك المغادرة في أسرع وقت ممكن.