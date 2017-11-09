 الإمارات تجدد الدعوة لمواطنيها بمغادرة لبنان فورا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الإمارات تجدد الدعوة لمواطنيها بمغادرة لبنان فورا

الإمارات تجدد الدعوة لمواطنيها بمغادرة لبنان فورا
المناطق _ وكالات

دعت وزارة الخارجية الإماراتية المواطنين الإماراتيين المتواجدين حاليا في لبنان مجددا إلى المغادرة فورا، نظرا إلى الأوضاع التي تمر بها جمهورية لبنان.
وجاءت دعوة الإمارات هذه لمواطنيها، بعيد دعوتان مماثلتين أطلقتهما وزارتا الخارجية السعودية والكويتية لرعاياهما بعدم السفر إلى لبنان، كما طلبتا من المتواجدين هناك المغادرة في أسرع وقت ممكن.

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