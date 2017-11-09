أمير منطقة الرياض يرعى المنتدى الأول لأبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩/٢/٢٦ هـ المنتدى الأول لأبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين وذلك بمقر وزارة التعليم .

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ / حمد بن ناصر الوهيبي،أن الرعاية الكريمة من سمو أمير منطقة الرياض لهذا المنتدى تعكس حجم الاهتمام الذي يوليه قادة هذه البلاد حفظهم الله لهذه الفئة الغالية من الطلاب والطالبات من أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين.

وبين الوهيبي أن تبني تعليم الرياض لهذه البادرة يأتي إيمانًا بالدور العظيم الذي يقوم به جنودنا البواسل في حماية الدين والذود عن حمى الوطن وبما يقدمه منسوبو التعليم من خدمات جليلة لأبنائنا الطلاب والطالبات, مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل إحدى المبادرات التي تهدف تعزيز مكانة وأهمية هذه الفئة في المجتمع, تقديرًا لتضحيات آبائهم وجهودهم التي قدموها للوطن, كما يهدف إلى تجويد الخدمات والتسهيلات المقدمة لأبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم المتوفين المقدمة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية, وطرح الرؤى والبرامج التي تسهم في تطوير الإجراءات والسبل لدعم ورعاية هذه الفئة على كافة المستويات النفسية والصحية والتعليمية والاجتماعية .

من جهته أوضح مدير مكتب وفاء لرعاية الطلاب والطالبات من أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين الأستاذ مهيدب المهيدب أن المنتدى سيشارك فيه أكثر من ألف طالب وطالبة من أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم وسيشهد إقامة ندوات بمشاركة شخصيات اجتماعية مهتمة بهذا الشأن , وبالإضافة إلى إقامة ورش تدريبية للمرشدين الطلابيين في أكثر من 600 مدرسة على مستوى منطقة الرياض , لافتًا إلى أن فعاليات المنتدى ستتضمن إقامة يوم ترفيهي مفتوح لأبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم في إحدى المدن الترفيهية بالرياض ومعرضًا مصاحبًا بمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة لعرض خدماتها المقدمة لأبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم, كما سيجري في ختام المنتدى تكريم جميع الجهات المشاركة والداعمة.