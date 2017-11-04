 الأمير مقرن بن عبدالعزيز يستقبل المعزين في وفاة الأمير منصور بن مقرن رحمه الله في اليوم الثالث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأمير مقرن بن عبدالعزيز يستقبل المعزين في وفاة الأمير منصور بن مقرن رحمه الله في اليوم الثالث

الأمير مقرن بن عبدالعزيز يستقبل المعزين في وفاة الأمير منصور بن مقرن رحمه الله في اليوم الثالث
المناطق _ واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود في قصر سموه بالرياض مساء اليوم أصحاب السمو الملكي الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي وجموعاً من المواطنين الذين قدموا لسموه التعازي في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ومرافقيه من المسؤولين ورجال الأمن – رحمهم الله -.
كما استقبل سموه القائم بأعمال السفارة الامريكية لدى للمملكة كريستوفر هينزيل.
وسأل المعزون المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وعبر سموه عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر أخوية صادقة.
حضر العزاء صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وأصحاب السمو الملكي أبناء الأمير مقرن بن عبدالعزيز.

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