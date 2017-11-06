 مواطن ثلاثيني يطعن والده وعمه إثر خلاف عائلي بالجبيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مواطن ثلاثيني يطعن والده وعمه إثر خلاف عائلي بالجبيل

مواطن ثلاثيني يطعن والده وعمه إثر خلاف عائلي بالجبيل
المناطق _ الجبيل

أقدم مواطن ثلاثيني على طعن والده وعمه بمحافظة الجبيل إثر خلاف عائلي

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بأنه عند الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم الخميس ٢٠-٢-١٤٣٩ أبلغ مواطن ثلاثيني شرطة محافظة الجبيل من خلال اتصال هاتفي عن قيامه بالاشتباك مع والده وعمه بمنزلهم إثر خلاف عائلي سابق وإصابتهما بعدة طعنات متفرقة.

وأضاف أنه على الفور من تلقي البلاغ باشر المختصون بالشرطة الانتقال إلى المنزل وضبط الجاني وأداة الجريمة ، فيما جرى نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وهما مواطنين ستينيين وحالتهما الصحية الأولية مستقرة ، كما جرى إيقاف الجاني تمهيدا لإحالتة وأوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة .

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