 أمين ومنسوبي ” بر أبها ” يعزون القيادة في وفاة نائب أمير عسير ومرافقيه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمين ومنسوبي ” بر أبها ” يعزون القيادة في وفاة نائب أمير عسير ومرافقيه

أمين ومنسوبي ” بر أبها ” يعزون القيادة في وفاة نائب أمير عسير ومرافقيه
المناطق _ عسير
رفع أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس بإسمه وبإسم منسوبي بر أبها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وذوي المتوفين وأهالي منطقة عسير كافة خالص التعازي في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ومرافقيه رحمهم الله الذين وافاهم الأجل وهم في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويتقبلهم من الشهداء ، إنا لله وإنا إليه راجعون .

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