 طالب يعتدي على معلم بمدرسة ثانوية بالظهران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

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طالب يعتدي على معلم بمدرسة ثانوية بالظهران

طالب يعتدي على معلم بمدرسة ثانوية بالظهران
المناطق _الدمام

أقدم طالب بأحد المدارس الثانوية بالظهران بالاعتداء على معلم بالمدرسة أثناء الدوام الدراسي ، وقد قامت المدرسة بإعداد محضر بالواقعة والرفع إلى جهة الاختصاص.

وأوضح المتحدث الإعلامي بتعليم الشرقية سعيد الباحص  بأنه وقعت حالة اعتداء  على معلم  من طالب بأحد المدارس الثانوية بمدينة الظهران أثناء الدوام الدراسي  وعقب ذلك قامت المدرسة مشكورة بإثبات الواقعة عبر محضر رسمي من خلال لجنة التوجيه والإرشاد  برئاسة قائد المدرسة وأعضاء اللجنة  وإيضاح حيثيات وملابسات الواقعة  وفق النصوص النظامية المنصوص عليها في قواعد السلوك والمواظبة والرفع بذلك إلى جهة الاختصاص .
وأضاف أنه سيتم التحقق من ذلك واتخاذ الإجراءات النظامية لمثل هذا النوع من المخالفات.

وبين الباحص بأن حالة المعلم  الصحية مطمئنة بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة بحمد الله.

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