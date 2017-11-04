انطلاق فعاليات بطولة الدبابات البحرية الخليجية بدومة الجندل

انطلقت فعاليات بطولة الدبابات البحرية الخليجية ببحيرة دومة الجندل عصر اليوم الخميس بحضور محافظ المحافظة الدكتور طلال التمياط , والتي تنظمها بلدية دومة الجندل بإشراف الإتحاد السعودي للرياضات البحرية , وتستمر حتى يوم السبت .

وشهد اليوم الأول للبطولة حضور كثيف من العائلات والشباب في أجواء كرنفالية شهدتها بحيرة دومة الجندل والحديقة المجاورة لها مع اعتدال الأجواء بالمنطقة , وقدمت في اليوم الأول عروض الفلاي بورد داخل البحيرة والاستعراض بالدبابات البحرية , كما استقبلت معارض المهرجان الزوار حيث أستقبل معرض التمور والذي يعرض فيه مزارعي المنطقة إنتاجهم من تمور الجوف , كما أستقبل ملتقى الجوف الثامن للفن التشكيلي زواره وقام الرسامين والرسامات برسم لوحاتهم أمام الزوار في الهواء الطلق , وأستقبل معرض الأسر المنتجة زواره حيث قدم منتجات التي تشتهر بها السيدات المنطقة من النسيج والسدو والأكلات الشعبية .

وتجول الزوار بالحديقة التشكيلية التي تضم ممر الفن والشارع التشكيلي وتضم مضافة المهرجان والمطبخ الشعبي والتي تقدم الشاي والقهوة والأكلات الشعبية للزوار , وتتزين ببيوت الشعر والجلسات التراثية , وكذلك عروض السيارات الكلاسيكية .

كما انطلقت بطولة الطائرة الشاطئية التي ينظمها مجلس شباب الجوف تزامناً مع البطولة بمشاركة 9 فرق بنظام خروج المغلوب .

وشهدت البطولة زيارات مختلفة من المناطق الشمالية الذين قدموا لقضاء إجازتهم والاستمتاع بفعاليات البطولة , إضافة إلى أهالي المنطقة , كما تزين شاطئ البحيرة بأعلام دول الخليج .

يذكر أن غداً الجمعة ستنطلق منافسات البطولة البحرية بمشاركة 51 مشاركاً من السعودية والإمارات والكويت , يتنافسون على ماراثون الوقوف والجلوس , وتستمر منافسات البطولة حتى يوم السبت .