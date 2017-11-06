حضور ثقافي ناجح للمملكة في معرض الجزائر الدولي للكتاب

شهدت مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض الجزائر الدولي للكتاب في دورته الثانية والعشرين لهذا العام نجاحا كبيرا بفضل مكانة المملكة وما تمثله هذه المشاركة من أهمية في تعزيز النشاط الثقافي في العالم العربي.

وكانت الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالجزائر وهي الجهة التي أشرفت على المشاركة قد اختتمت مشاركتها في المعرض الذي نظم خلال الفترة من 7 إلى 15 صفر 1439 هـ وشارك فيه خمس عسرة جهة من الجهات الحكومية ودور النشر الخاصة . وأثنى معالي رئيس الحكومة الجزائرية أثناء زيارته لجناح المملكة خلال جولته الافتتاحية للمعرض، على مشاركة المملكة في هذه الدورة، وطلب دعم وتعزيز التواصل العلمي والثقافي بين البلدين، والرغبة في زيادة نشر الكتاب العربي والمترجم من الجهات الرسمية بالمملكة، وترحيب الجزائر بذلك، كون المملكة رائدة في هذا المجال.

وقد تخللت المشاركة عدداً من البرامج الثقافية شارك فيها أدباء ومثقفون سعوديون منهم: الكاتب والشاعر السعودي محمد الجلواح مدير نادي الإحساء الأدبي والأستاذ سعيد بن مرضة رئيس نادي نجران الأدبي، وأقيمت ندوة عن العلاقات السعودية الجزائرية، شارك فيها بعض الأساتذة الجزائريين ورئيس نادي الإحساء الأدبي.

وقد توافد نخبة من أصحـاب المعالي الوزراء وعدد من سفراء الدول العربية وكبار المسؤولين الجزائريين على زيارة جناح المملكة الموحد للجهات الحكومية، وكان في استقبالهم الملحق الثقافي، حيث استمعوا إلى شرح واف لأبرز ما تضمنه الجناح السعودي في المعرض من كتب وعناوين متعـددة في مختلـف المجالات التي تعكس مدى ما وصل إليه المنتـج الثقافي السعودي من تميّز في المحتوى والطباعة الفنية، وأعربوا عــن إعجابهم بما شاهدوه من كتب وإصدارات تعكـس الصورة الحقيقية للحيـاة الثقافية بين الأصالة والمعاصرة.

وأكد الملحق الثقافي في الجزائر د. فهد بن إبراهيم الغامدي بأن المشاركة السعودية كانت ناجحة بكل المقاييس، وأن الجناح السعودي ظهر بشكل أكثر تطوراً وتحسيناً، وبشكل لائق وواجهة مشرّفــة للمملكة في إطارها التراثي والحضاري.