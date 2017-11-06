 حضور ثقافي ناجح للمملكة في معرض الجزائر الدولي للكتاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

حضور ثقافي ناجح للمملكة في معرض الجزائر الدولي للكتاب انطلاق فعاليات بطولة الدبابات البحرية الخليجية بدومة الجندل سلطان بن سلمان: ما حدث في الجزيرة العربية منذ خلق البشرية كان تسلسلاً وتهيئة لظهور الإسلام فيها طالب يعتدي على معلم بمدرسة ثانوية بالظهران أمين ومنسوبي ” بر أبها ” يعزون القيادة في وفاة نائب أمير عسير ومرافقيه مواطن ثلاثيني يطعن والده وعمه إثر خلاف عائلي بالجبيل ‏مستشفيات القوات المسلحة بالجنوبية تدشن برنامج الأمير محمد بن سلمان ‏للتوحد واضطرابات النمو تحت شعار “الصحة أولاً”.. الأطفال المعوقين بعسير يحتفلون بيوم الغذاء العالمي سمو أمير الباحة يعزي أسرة ال السعدي في وفاة والدهم وأسرة الطفل الذي توفي بسبب سقوط جدار عليه أرامكو السعودية تقدّم نموذجها الاستراتيجي لدعم قطاع المقاولات أمام منتدى الشرقية الاقتصادي 2017 الأمير مقرن بن عبدالعزيز يستقبل المعزين في وفاة الأمير منصور بن مقرن رحمه الله في اليوم الثالث خادم الحرمين الشريفين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

حضور ثقافي ناجح للمملكة في معرض الجزائر الدولي للكتاب

حضور ثقافي ناجح للمملكة في معرض الجزائر الدولي للكتاب
المناطق _ سعد عسيري

شهدت مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض الجزائر الدولي للكتاب في دورته الثانية والعشرين لهذا العام نجاحا كبيرا بفضل مكانة المملكة وما تمثله هذه المشاركة من أهمية في تعزيز النشاط الثقافي في العالم العربي.

وكانت الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالجزائر وهي الجهة التي أشرفت على المشاركة قد اختتمت مشاركتها في المعرض الذي نظم خلال الفترة من 7 إلى 15 صفر 1439 هـ  وشارك فيه خمس عسرة جهة من الجهات الحكومية ودور النشر الخاصة . وأثنى معالي رئيس الحكومة الجزائرية أثناء زيارته لجناح المملكة خلال جولته الافتتاحية للمعرض، على مشاركة المملكة في هذه الدورة، وطلب دعم وتعزيز التواصل العلمي والثقافي بين البلدين، والرغبة في زيادة نشر الكتاب العربي والمترجم من الجهات الرسمية بالمملكة، وترحيب الجزائر بذلك، كون المملكة رائدة في هذا المجال.

وقد تخللت المشاركة عدداً من البرامج الثقافية شارك فيها أدباء ومثقفون سعوديون منهم: الكاتب والشاعر السعودي محمد الجلواح مدير نادي الإحساء الأدبي والأستاذ سعيد بن مرضة رئيس نادي نجران الأدبي، وأقيمت ندوة عن العلاقات السعودية الجزائرية، شارك فيها بعض الأساتذة الجزائريين ورئيس نادي الإحساء الأدبي.

وقد توافد نخبة من أصحـاب المعالي الوزراء وعدد من سفراء الدول العربية وكبار المسؤولين الجزائريين على زيارة جناح المملكة الموحد للجهات الحكومية، وكان  في استقبالهم الملحق الثقافي، حيث استمعوا إلى شرح واف لأبرز ما تضمنه الجناح السعودي في  المعرض من كتب وعناوين متعـددة في مختلـف المجالات التي تعكس مدى ما وصل إليه المنتـج الثقافي السعودي من تميّز في المحتوى والطباعة الفنية، وأعربوا عــن إعجابهم بما شاهدوه من كتب وإصدارات تعكـس الصورة الحقيقية للحيـاة الثقافية بين الأصالة والمعاصرة.

وأكد الملحق الثقافي في الجزائر د. فهد بن إبراهيم الغامدي بأن المشاركة السعودية كانت ناجحة بكل المقاييس، وأن الجناح السعودي ظهر بشكل أكثر تطوراً وتحسيناً، وبشكل لائق وواجهة مشرّفــة للمملكة في إطارها التراثي والحضاري.

 

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>