 تدشين رحلات الباص السياحي بالجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تدشين رحلات الباص السياحي بالجوف

تدشين رحلات الباص السياحي بالجوف
المناطق _ الجوف

دشن رحلات الباص السياحي بسكاكا وكيل أمانة الجوف للتعمير المهندس عاطف الشرعان رافقه عدد من مسئولي الأمانة ورئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد المغرق , ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد القعيد ظهر اليوم , كما رافقهم مدير عام مؤسسة السكب المشغل للباص الأستاذ محمد العلي , وتجول الباص من محطته مجمع الجوف بلازا مرورا بميدان الساعة ثم ميدان الدوار الشمالي مرورا بقلعة زعبل ليعود من وسط المدينة لمحطته .

وبارك الشرعان هذه الخطوة مشيداً بجهود بلدية دومة الجندل للتنشيط السياحي بالمحافظة والمنطقة متمنيا التوفيق للجميع .

كما دشن محافظ محافظة دومة الجندل الدكتور طلال التمياط الباص السياحي بالمحافظة عصر اليوم رافقه رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد المغرق وعدد من مسئولي المحافظة , والذي تنظمه بلدية محافظة دومة الجندل بالتعاون مع مؤسسة السكب لتنظيم المهرجانات والفعاليات السياحية.

وبعد تدشين الباص قام بالرحلة السياحية الأولى حيث تحرك من محطته بجوار بحيرة دومة الجندل , منطلقا لداخل المدينة مروراً بعدد من ميادينها , ثم مر بجوار المنطقة الأثرية التي تحتضن قلعة مارد , وعاد من داخل المزارع القديمة ليعود لمحطته البحيرة .

وأشاد التمياط بهذه الخطوة متمنيا أن تعمل على حراك سياحي بالمحافظة وتعمل على جذب الزوار وتعريفهم بالمحافظة .

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