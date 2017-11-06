عمل الرياض يضبط “154” مخالفة تتعلق بالمهن التي يحظر على غير السعوديين الاشتغال بها

نفذ مفتشو فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بمشاركة قوة الحملات الأمنية المشتركة ولجنة وزارة التجارة والاستثمار، حملات تفتيشية استهدفت محال المستلزمات النسائية والاتصالات وقطاع الفنادق والشقق المفروشة، في كلٍ من العاصمة ومحافظات الخرج والأفلاج والمجمعة للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق.

وأسفرت الحملات عن ضبط 154 مخالفة بواقع 119 مخالفة لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، و 31 مخالفة في قطاع الفنادق والشقق المفروشة و 4 مخالفات في قطاع الاتصالات للمادة 36 المتعلقة بالمهن التي يحظر على غير السعوديين الاشتغال بها، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: يوسف السيالي أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة فرع الوزارة بمنطقة الرياض لتنفيذ قرارات تأنيث محال المستلزمات النسائية وتحقيق الاشتراطات الخاصة بها، وتوطين قطاع الاتصالات، والتأكد من التقيد بالأنظمة، وأكّد السيالي استمرار الحملات التفتيشية على منشآت القطاع الخاص في جميع القطاعات وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين.