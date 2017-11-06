دراسة: تناول اللوز مع وجبة الإفطار يحافظ على الجهاز المناعي.. ويطيل العمر

كشفت دراسة بحثية جديدة، أن تناول اللوز مع الإفطار كل صباح يمكن أن يطيل العمر، حسبما ذكرت سكاي نيوز.

نعلم أن وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم، وإفطار صحي يمكن أن يحافظ على معدل جيد للأيض والجهاز المناعي، وبالتالي منع عدد من الأمراض كأمراض القلب، والسكتة الدماغية وسببها الأساسي الكوليسترول، مما قد يؤدي إلى الموت المفاجئ.

ويعتبر اللوز نظاماً غذائياً متوازناً يحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية مثل الكربوهيدرات والمعادن والبروتين والدهون والفيتامينات وغيرها، وأظهرت دراسة بحثية أجرتها جامعة تورونتو أن تناول اللوز كل صباح، مع وجبة فطور صحية يمكن أن تقلل من مستويات الكوليسترول في الجسم.

كما أن اللوز غنى بفيتامين E والأحماض الدهنية أوميغا 3 التي يمكنها تكسير الكوليسترول المتراكم في الجسم؛ لذلك استهلاك ما لا يقل عن 4-5 حبات من اللوز مع وجبة الإفطار يمكن أن يقلل من نسبة الكوليسترول، وبالتالي منع تلك الأمراض القاتلة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية، وعندما يكون لديك قلب صحي، سيزيد “عمرك الافتراضي”، حسب الدراسة.