 القضاء على آخر داعشي في أخريبيش الليبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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القضاء على آخر داعشي في أخريبيش الليبية

المناطق - وكالات

أعلن مسؤول بالجيش الوطني الليبي، الخميس، أن قوات خاصة استطاعت السيطرة على آخر جيب لداعش في منطقة أخريبيش في بنغازي.
وقال اللواء ونيس بوخمادة لرويترز إن قواته سيطرت على المنطقة بالكامل تقريبا بعد يوم من القتال العنيف.

وأضاف قائلا “اليوم سيكون آخر ليلة لآخر داعشي في منطقة أخريبيش”.

ولقي عدد من المتطرفين وجندي واحد حتفهم عندما تحركت قوات خاصة إلى منطقة اخريبيش وهي واحدة من آخر الجيوب المتبقية للمتشددين بعد إعلان قائد الجيش المشير خليفة حفتر في يوليو انتصاره في معركة بنغازي.

وأطلق الجيش الوطني حملة “عملية الكرامة” في مايو 2014 وحقق تقدما ضد المتشددين.

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