 إذا امتلأت مساحة تخزين الأيفون ورغبت في التقاط الصور.. عليك بهذه الخدعة البسيطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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إذا امتلأت مساحة تخزين الأيفون ورغبت في التقاط الصور.. عليك بهذه الخدعة البسيطة

إذا امتلأت مساحة تخزين الأيفون ورغبت في التقاط الصور.. عليك بهذه الخدعة البسيطة
المناطق - وكالات

يعاني عدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية من عدم إمكانية التقاط الصور أو فيديوهات، في حال كانت مساحة تخزين الجهاز تخطت قدرتها الاستيعابية.

وفيما يلي خدعة بسيطة تجنبك رسالة “لا يمكنك التقاط صور جديدة لأن مساحة التخزين فاقت قدرتها الاستيعابية”، التي غالبا ما تفاجئ مستخدمي “آيفون”.

والخدعة هي التقاط الصورة من خلال تطبيق “إنستغرام”، وبعدها احفظ “screenshot”، وهكذا تكون قد التقطت الصورة و”خدعت” مساحة التخزين.

وهناك طريقة أخرى يمكنك اللجوء إليها، وهي تخزين الصور بشكل أوتوماتيكي على تطبيق “غوغل” وبالتالي تفريغ مساحة التخزين.

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