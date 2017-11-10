 وفدان من عسير ينقلون تعازي أهالي المنطقة للأمير مقرن وأسرة الجريش والسهلي في الرياض والقاضي في المدينة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وفدان من عسير ينقلون تعازي أهالي المنطقة للأمير مقرن وأسرة الجريش والسهلي في الرياض والقاضي في المدينة

وفدان من عسير ينقلون تعازي أهالي المنطقة للأمير مقرن وأسرة الجريش والسهلي في الرياض والقاضي في المدينة
المناطق - عسير

قام ‏وفد من مشائخ وأعيان منطقة عسير بأداء واجـب الـعزاء لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز في وفاة فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير في قصر سموه في الرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

وعبروا عن خالص دعائهم ومواساتهم مستذكرين جهود سمو الأمير منصور رحمه الله وحرصه الدؤوب خلال الأشهر التي قضاها في منطقة عسير على النهوض بها وتنميتها وتطويرها.

كما قدم الوفد التعزية لأسرة المغفور له بإذن الله سليمان بن محمد الجريش وكيل إمارة منطقة عسير؛ وأسرة العقيد سعود السهلي المرافق الخاص لسمو نائب أمير منطقة عسير.

كما قام وفد آخر من مشائخ وأعيان منطقة عسير بزيارة عزاء ومواساة لأسرة المغفور له بإذن الله المهندس صالح بن عبدالله القاضي أمين منطقة عسير في المدينة المنوره وعبروا باسمهم ونيابة عن أهالي منطقة عسير عن بالغ تعازيهم ومواساتهم لأسرة الفقيد القاضي متحدثين عن مآثره ومحبة الناس له وجهوده التي تذكر فتشكر؛ مؤكدين أن العزاء في قيادات المنطقة الذين اختارهم الله على متن هذه الطائرة في كل منزل من منازل متطقة عسير؛ داعين الله أن يتغمد الجميع برحمته ورضوانه وأن يتقبلهم من الشهداء وأن يسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة.

وعبر أبناء المهندس صالح القاضي عن عظيم شكرهم وتقديرهم لوفد أهالي منطقة عسير شاكربن لهم تكبد عناء السفر مقدرين لهم هذه اللفتة الكريمة؛ كما بادلوهم التعازي في بقية المرافقين لوالدهم على متن الطائرة المنكوبة.

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