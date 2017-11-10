 شاهد.. “الصدقة” تنجي سيدة من الموت .. كادت تدهسها سيارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. “الصدقة” تنجي سيدة من الموت .. كادت تدهسها سيارة

شاهد.. “الصدقة” تنجي سيدة من الموت .. كادت تدهسها سيارة
المناطق - وكالات

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة نجاة عدة أشخاص من التعرض للدهس تحت عجلات سيارة دفع رباعي في محطة وقود بإحدى مناطق المملكة.

وأظهر مقطع الفيديو، سيدة كانت تسير باتجاه محلات تجارية تقع في طرف محطة الوقود، وبعد تصدقها بمبلغ من المال لعامل النظافة، كادت سيارة دفع رباعي أن تدهسها لكنها تمكنت من الهرب؛ عقب الانتباه من قدوم السيارة التي اصطدمت بإحدى السيارات المتوقفة أمام المحلات قبل أن تتوقف تماماً.

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