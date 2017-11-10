شاهد.. “الصدقة” تنجي سيدة من الموت .. كادت تدهسها سيارة

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة نجاة عدة أشخاص من التعرض للدهس تحت عجلات سيارة دفع رباعي في محطة وقود بإحدى مناطق المملكة.

وأظهر مقطع الفيديو، سيدة كانت تسير باتجاه محلات تجارية تقع في طرف محطة الوقود، وبعد تصدقها بمبلغ من المال لعامل النظافة، كادت سيارة دفع رباعي أن تدهسها لكنها تمكنت من الهرب؛ عقب الانتباه من قدوم السيارة التي اصطدمت بإحدى السيارات المتوقفة أمام المحلات قبل أن تتوقف تماماً.