 تحديد 3 نقاط للموقع الحقيقي لـ”خندق” المدينة المنورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تحديد 3 نقاط للموقع الحقيقي لـ”خندق” المدينة المنورة شاهد.. “الصدقة” تنجي سيدة من الموت .. كادت تدهسها سيارة وفدان من عسير ينقلون تعازي أهالي المنطقة للأمير مقرن وأسرة الجريش والسهلي في الرياض والقاضي في المدينة إذا امتلأت مساحة تخزين الأيفون ورغبت في التقاط الصور.. عليك بهذه الخدعة البسيطة القضاء على آخر داعشي في أخريبيش الليبية حظر لبس الحذاء وكل ما شابه داخل المسجد الحرام تويتر توقف خدمة التوثيق.. وتؤكد: كان هدفنا التحقق وتم تفسيره على أهمية الحساب آل الشيخ: كل فاسد في الرياضة السعودية “حيوحشنا”.. لن نتساهل معهم أبدا دراسة: تناول اللوز مع وجبة الإفطار يحافظ على الجهاز المناعي.. ويطيل العمر خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء بالمدينة المنورة عمل الرياض يضبط “154” مخالفة تتعلق بالمهن التي يحظر على غير السعوديين الاشتغال بها تدشين رحلات الباص السياحي بالجوف

تحديد 3 نقاط للموقع الحقيقي لـ”خندق” المدينة المنورة

تحديد 3 نقاط للموقع الحقيقي لـ”خندق” المدينة المنورة
المناطق - الرياض

نجح فريق متخصص في تحديد “ثلاث نقاط” للموقع “الحقيقي” لخندق المدينة المنورة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

ونقلت الوكالة عن “الأستاذ بمعهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة في جامعة أم القرى” فتحي شعبان قوله إن “الفريق البحثي المختص بتحديد الموقع الحقيقي لخندق المدينة المنورة لم ينتهِ من عمله حتى الآن”.

وأكد أن “فريق البحث لا يزال يواصل عمله باستخدام تقنية الرادار الأرضي، وأنه توصل حتى الآن إلى تحديد ثلاث نقاط تشير إلى الموقع المذكور في المراجع التاريخية والجغرافية”.

وأشار، عقب مشاركته الأربعاء بالجلسة الحادية عشرة ضمن فعاليات ملتقى الآثار بالمملكة الأول، إلى أن “كل الأبحاث الحديثة التي أشارت إلى موقع الخندق قائمة على دراسات أكاديمية وليست ميدانية، وأن العمل الجاري لتحديد الموقع بهذه التقنية سيكون -فور الانتهاء منه- هو الأقرب إلى تحديد هذا الموقع التاريخي المهم”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>