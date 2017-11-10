 “النيابة العامة”: 29 جريمة تدين الموظف لا تسقط بترك العمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“النيابة العامة”: 29 جريمة تدين الموظف لا تسقط بترك العمل

“النيابة العامة”: 29 جريمة تدين الموظف لا تسقط بترك العمل
المناطق - الرياض

أكدت دائرة الجرائم الوظيفية العامة، التابعة للنيابة، أن هنالك 29 جريمة تدين الموظف لا تسقط بترك العمل.

وحددت الدائرةُ، الجرائم المعنية، موضحة أنها لا تتساقط باستقالة الموظف من عمله أو تقاعده، وأنها تلاحقه قانونيا ويكون خاضعا للإدانة بها.

وفيما يلي تفصيل الجرائم: جريمة التزوير، استخدام المحرر المزور، اقتناء أدوات تزوير أوراق المصارف أو سندات الشركات أو الطوابع، الاشتراك في التزوير، التزييف، استعمال عملة مزيفة، حيازة عملة مزيفة، حيازة أدوات تزييف، شروع في التزييف، اشتراك في التزييف، الرشوة، استعمال القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام، الإخلال بواجبات الوظيفة؛ نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة.

وذلك علاوة على استعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم، عرض رشوة، اشتراك في الرشوة، اختلاس، تبديد مال عام، تفريط في مال عام، التصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة، اشتراك في الاختلاس، استغلال بالتجارة، استغلال نفوذ الوظيفة العامة، سوء الاستعمال الإداري، استغلال العقود، إساءة المعاملة (إساءة استعمال السلطة)، إكراه باسم الوظيفة العامة، التحكم في أفراد الرعية، جريمة بريدية.

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