الهبدان يعزي القيادة والوطن في وفاة الأمير منصور ومرافقيه رحمهم الله

رفع مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان باسمه واسم منسوبي صحة عسير خالص العزاء والمواساة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ،ولصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ، ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير ، في المصاب الجلل بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ومرافقيه – رحمهم الله – ، إثر الحادث الأليم الذي وقع لطائرتهم ، بعد أن كانوا عائدين من مهمة وطنية كانوا يتفقدون فيها بعض المشاريع التنموية ، وقال الهبدان : إننا لا نملك أمام هذا الحادث الجلل إلا أن نسأله تعالى أن يغفر لهم ، ويرحمهم ، وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يجبر مصاب أهلهم ، وذويهم ، والشعب السعودي كافة ، مذكرا سعادته بالدور الكبير الذي كان سمو نائب أمير منطقة عسير يوليه لصحة المنطقة ومنسوبيها ، فهو الذي كان متابعاً لأدق التفاصيل وداعماً لإنجاز كافة المشاريع ، وحتى آخر ساعات حياته كان يبعث بالبرقيات ويجري الاتصالات الهاتفية لمتابعة كل ما من شأنه تطوير الخدمات الصحية وتلبية تطلعات المواطنين .

واختتم الهبدان حديثه بالتأكيد على أن الوطن فقد قامات من خيرة أبنائه ولكنه قضاء الله وقدره سائلاً الله تعالى أن يجعلهم من الشهداء وأن يربط على قلوب أهليهم ومحبيهم، وأن يعوض الوطن في من فقده خيرا إنه سميع مجيب كما سأل الله تعالى ان يجعل ما قدمه الراحل ومرافقيه في موازين حسناتهم انه على ذلك قدير، وإنا لله وإنا إليه راجعون .