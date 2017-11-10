 أرامكو تبرم اتفاقيات مع شركات لخدمات الزيت والغاز بإجمالي 4.5 مليارات دولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أرامكو تبرم اتفاقيات مع شركات لخدمات الزيت والغاز بإجمالي 4.5 مليارات دولار

أرامكو تبرم اتفاقيات مع شركات لخدمات الزيت والغاز بإجمالي 4.5 مليارات دولار
المناطق - الخبر

أبرمت أرامكو السعودية اليوم، العديد من الاتفاقيات مع شركات خدمات الزيت والغاز في إطار برنامجٍ يعزز توجّه الشركة نحو استدامة الطاقة وتنويع الاقتصاد والتوسُّع في إنتاج الغاز وزيادة المحتوى الوطني، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الاتفاقيات نحو 4.5 مليارات دولار.
وتم إرساء ثلاث اتفاقيات على شركة “تكنيكاس ريونيداس” لتنفيذ برنامج ضغط الغاز في منطقة الأعمال الجنوبية بما يدعم تحسين إنتاج الغاز واستدامته في حقلي حرض والحوية، ويسهم هذا البرنامج في إطالة فترة الإنتاج الثابت بنفس معدلات الإنتاج لكلا الحقلين خلال السنوات العشرين القادمة، كما تم إرساء اتفاقية مشروع توسعة معمل الغاز بالحوية على شركة سايبم الإيطالية، حيث سيلبي هذا المشروع الطلب على الطاقة بكفاءة في المملكة.
وتتضمن الاتفاقيات الأخرى التي تم توقيعها اليوم، إنشاء خطوط أنابيب التدفق الحر لمعملي الغاز في حرض والحوية مع شركة خطوط الأنابيب الصينية للبترول، وكذلك اتفاقية خدمات الهندسة وإدارة المشاريع لبرنامج تطوير حقل الظلوف مع شركة جاكوبس للهندسة، واتفاقية مشروع إنشاء خطوط أنابيب في حقل السفانية مع الشركة الوطنية للإنشاءات البترولية، واتفاقية مشروع إقامة منصات بحرية ومنصة توزيع كهرباء في حقل السفانية مع شركة ماكديرموت الشرق الأوسط.
وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر: ” إن الاتفاقيات التي وقعناها اليوم جزء من برنامج زيادة إنتاجنا من الغاز الطبيعي، حيث ستُسهم بزيادة نحو بليون قدم مكعبة قياسية، مما يعكس التزامنا بتوفير إمدادات جديدة من الغاز النظيف، الأمر الذي يساعد على تقليل الاعتماد المحلي على حرق الوقود السائل لتوليد الطاقة، ويمكّن من زيادة صادرات السوائل، ويوفر المواد الأولية للصناعات البتروكيميائية وفي الوقت نفسه يقلل الانبعاثات الكربونية”.

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