 مسنو حائل يظهرون روحهم في زراعة الأشجار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مسنو حائل يظهرون روحهم في زراعة الأشجار

مسنو حائل يظهرون روحهم في زراعة الأشجار
المناطق - حائل

بمتابعة من مدير دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بحائل حمود الهديرس نفذت اليوم رحلة للمسنين ضمن مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة بزراعة 4 ملايين شجرة في المملكة ضمن برنامج التحول الوطني حتى 2020 ‏برفقة ‏مساعد مدير الدار طلال الجروان ومشرف النشاط بدر بشير العنزي.

وأوضح مدير الدار حمود الهديرس أنه تم استضافة المسنين من قبل وزارة البيئة و المياه والزراعة وتخللها مشاركة الاباء المسنين في زراعة الأشجار ضمن المبادرة حيث ظهرت البهجه والسعادة على محيا المسنين بقيامهم بهذه المشاركة المجتمعية التي تعزز من قدراتهم ومعنوياتهم في حياتهم .

مثمنا تعاون الجهات والقيام بمثل هذه المبادرات ..مشيدا بدعم ومتابعة مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الاستاذ فريح العياد لكل ما يعني في أنشطة دار الرعاية .

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