مسنو حائل يظهرون روحهم في زراعة الأشجار

بمتابعة من مدير دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بحائل حمود الهديرس نفذت اليوم رحلة للمسنين ضمن مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة بزراعة 4 ملايين شجرة في المملكة ضمن برنامج التحول الوطني حتى 2020 برفقة مساعد مدير الدار طلال الجروان ومشرف النشاط بدر بشير العنزي.
وأوضح مدير الدار حمود الهديرس أنه تم استضافة المسنين من قبل وزارة البيئة و المياه والزراعة وتخللها مشاركة الاباء المسنين في زراعة الأشجار ضمن المبادرة حيث ظهرت البهجه والسعادة على محيا المسنين بقيامهم بهذه المشاركة المجتمعية التي تعزز من قدراتهم ومعنوياتهم في حياتهم .
مثمنا تعاون الجهات والقيام بمثل هذه المبادرات ..مشيدا بدعم ومتابعة مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الاستاذ فريح العياد لكل ما يعني في أنشطة دار الرعاية .
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