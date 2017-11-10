الدوريات الأمنية تقبض على عصابة أفريقية تخصصت في سرقة الكيابل

دوريات الأمن بالخرج تضبط عصابة أفريقية تخصصت في سرقة الكيابل من العمائر تحت الإنشاء وتخزينها في استراحة مهجورة بالعفجة وقد جاءت عملية الضبط بعد ان اشتبهت إحدى نقط التفتيش تابعة للدوريات الأمنية في سيارة يستقلها وافد من الجنسية الإفريقية بعد أن قام بالفرار وبملاحقته اتجه لإستراحة قد أعدت لجمع مايتم سرقته.

حيثُ أن الإستراحة مهجورة وقد استغلت من قبل العمالة لتخزين كمية كبيرة من الكيابل والأسلاك وقد اعد محضر ضبط بذلك وتم تسليم العصابة والمضبوطات والسيارة لشرطة الخرج التي باشرت الموقع مع الأدلة الجنائية نظرآ لكثر المظبوطات.