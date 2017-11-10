شاهد.. الجالية السودانية بعسير تقدم تعازيها لأسرة “المتحمي”: “كان أسدا وجبلا صامدا”

قدمت الجالية السودانية في منطقة عسير تعازيها ومواساتها لأسرة آل أبونقطة المتحمي اليوم في فقيدهم الشيخ محمد بن سعود أبونقطة المتحمي محافظ محايل عسير، وذلك خلال زيارة في مركز طبب بمنطقة عسير..

وعبر عميد الجالية السودانية بعسير عن بالغ حزنهم على الفقيد، مستذكرا ما قدمه للمحافظة على وجه العموم والجالية السودانية على وجه الخصوص، مستدلا على ذلك بمهرجان محايل عسير وما قاله الفقيد في الأشقاء السودانيين.

وخلال كلمته، وصف عميد الجالية السودانية الفقيد بالجبل الصامد والأسد، داعيا الله أن يتعمده بواسع رحمته وأن يتقبله الله مع الصديقين والشهداء، مؤكدا أن فقده ليس لأسرته فقط بل لكل من يعرفه.