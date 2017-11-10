 شاهد.. الجالية السودانية بعسير تقدم تعازيها لأسرة “المتحمي”: “كان أسدا وجبلا صامدا” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. الجالية السودانية بعسير تقدم تعازيها لأسرة “المتحمي”: “كان أسدا وجبلا صامدا”

شاهد.. الجالية السودانية بعسير تقدم تعازيها لأسرة “المتحمي”: “كان أسدا وجبلا صامدا”
المناطق - عسير

قدمت الجالية السودانية في منطقة عسير تعازيها ومواساتها لأسرة آل أبونقطة المتحمي اليوم في فقيدهم الشيخ محمد بن سعود أبونقطة المتحمي محافظ محايل عسير، وذلك خلال زيارة في مركز طبب بمنطقة عسير..

وعبر عميد الجالية السودانية بعسير عن بالغ حزنهم على الفقيد، مستذكرا ما قدمه للمحافظة على وجه العموم والجالية السودانية على وجه الخصوص، مستدلا على ذلك بمهرجان محايل عسير وما قاله الفقيد في الأشقاء السودانيين.

وخلال كلمته، وصف عميد الجالية السودانية الفقيد بالجبل الصامد والأسد، داعيا الله أن يتعمده بواسع رحمته وأن يتقبله الله مع الصديقين والشهداء، مؤكدا أن فقده ليس لأسرته فقط بل لكل من يعرفه.

 

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