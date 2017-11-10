 دراسة تحذر.. 27 سبباً للموت نتيجة موجات الحر الشديد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دراسة تحذر.. 27 سبباً للموت نتيجة موجات الحر الشديد الجبير: نود أن نرى عقوبات على إيران بسبب دعمها الإرهاب شاهد.. الجالية السودانية بعسير تقدم تعازيها لأسرة “المتحمي”: “كان أسدا وجبلا صامدا” ولي العهد يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع الرئيس الفرنسي احم نفسك من سرطان القولون بتناول “الألياف” الدوريات الأمنية تقبض على عصابة أفريقية تخصصت في سرقة الكيابل مسنو حائل يظهرون روحهم في زراعة الأشجار أرامكو تبرم اتفاقيات مع شركات لخدمات الزيت والغاز بإجمالي 4.5 مليارات دولار انعقاد الإجتماع اللجنة التنفيذية للعمرة والحج بالشركة السعودية للخدمات الأرضية “واعد” يشارك بالملتقى السعودي للشركات الناشئة… طموح فعلي للوصول الى مستوى السيليكون فالي الهبدان يعزي القيادة والوطن في وفاة الأمير منصور ومرافقيه رحمهم الله “النيابة العامة”: 29 جريمة تدين الموظف لا تسقط بترك العمل

دراسة تحذر.. 27 سبباً للموت نتيجة موجات الحر الشديد

دراسة تحذر.. 27 سبباً للموت نتيجة موجات الحر الشديد
المناطق_رويترز

موجات الحر الشديد فتاكة بدرجة أكبر مما يعتقد الكثير من الناس. فقد ذكر علماء، الخميس، إنها تقدر على الفتك بالإنسان بما يصل إلى 27 طريقة على الأقل، ومنها الجلطات الدموية.

وذكرت دراسة لجامعة “هاواي” في مانوا بالولايات المتحدة إن حرارة الأرض ترتفع بوتيرة قياسية وتقترب من حد أقصى وضعته نحو 200 دولة لكبح ظاهرة الاحتباس الحراري مشيرة إلى أن حساسية الجسم البشري للحرارة أكبر مما كان يعتقد في السابق.

وقال كاميلو مورا، مؤلف الدراسة، في بيان: “الموت بسبب موجة حرارة أشبه بفيلم رعب وعليك أن تختار بين 27 نهاية سيئة”.

وقالت الدراسة إن الحرارة تقتل بطرق شتى ومنها تدمير الخلايا والاضطرابات المعوية والجلطات الدموية التي يمكن أن تؤدي إلى قصور في القلب والمخ والكبد والكلى.

وقال خبراء في سبتمبر/أيلول إن ارتفاع الحرارة لا يحظى بالاهتمام المناسب لأنه غير مرئي.

ويموت الضحايا وأكثرهم مسنون وصغار وفقراء أو مرضى داخل منازلهم في أغلب الأحوال ليس فقط من ضربة شمس ولكن نتيجة مشكلات صحية قائمة تتفاقم بسبب الحرارة والجفاف.

وتشكل الحرارة الآخذة في الارتفاع تهديداً كبيراً لمناطق من جنوب آسيا حتى الخليج ودول من روسيا وحتى الولايات المتحدة.

ويقول المركز الوطني الأميركي للمناخ إن موجات الحر خلال الثلاثين عاماً الماضية أودت بحياة عدد من الأميركيين أكثر ممن لقوا حتفهم بسبب الفيضانات والأعاصير والعواصف.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>