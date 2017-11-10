الجبير: نود أن نرى عقوبات على إيران بسبب دعمها الإرهاب

دعا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، للتعامل بشكل فعال مع إيران من خلال ضبط الاتفاق النووي، وتحميل إيران مسؤولية دعم الإرهاب وتطوير البرامج الصاروخية الباليستية.

وقال الجبير: “نود أن نرى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم بعمل أقوى بكثير في التعامل مع هذا الأمر. وهذا يخص الاتفاق النووي. الجزء الآخر يتعلق بسلوك إيران ودعمها للإرهاب وبرنامجها الصاروخي الباليستي، وكلاهما انتهاك للقرارات الدولية. ولذلك نود أن نرى عقوبات على إيران لدعمها للإرهاب، وعقوبات أخرى عليها لانتهاكها قرارات الأمم المتحدة بشأن الصواريخ الباليستية”.

وأضاف وزير الخارجية السعودي: “عندما تجمع بين هذه العناصر الثلاثة، ونقوم بضبط الاتفاق النووي وتحميل إيران مسؤولية دعمها للإرهاب والبرامج الصاروخية.. أعتقد أن لدينا طريقة فعالة للتعامل مع إيران”.