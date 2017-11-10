«عبدالله الاسطا» يعود للتدريبات الجماعية في نادي النصر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته اليومية بمقر معسكره بجبل علي بدبي وبدأ التدريب بتمارين احماء متنوعة وتمارين تقوية باستخدام الحواجز وكرات التوازن تلا ذلك تمارين لياقية متنوعة طبق بعدها اللاعبين عدد من الجمل الفنية التي تعتمد على المواجهة الفردية والمراوغة.

ومن ثم التسديد على مرمى صغير بهدف المزيد من التركيز واستثمار الفرص ثم طبقها بمواجهات ثنائية وثلاثية وفي ختام التدريب قسم المدرب جوستافو الفريق لأربع مجموعات كل مجموعتين تلعب مناورة كروية على نصف ملعب حتى نهاية التدريب .

وحضر التدريب نائب رئيس هيئة اعضاء الشرف العميد فهد المشيقح حيث التقى برئيس بعثة الفريق مدير عام كرة القدم المكلف الأستاذ طلال النجار والجهاز الفني واللاعبين .

وقد أظهرت الفحوصات الطبية والأشعة التي اجريت امس في الرياض للكابتن عبدالله الاسطا شفاؤه التام من الإصابة التي تعرض لها في مباراة النصر والشباب الماضية وحصل على إذن طبي بالمشاركة في التدريبات الجماعية بعد عودة الفريق إلى الرياض بإذن الله .