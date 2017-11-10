 الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية في مرتفعات جازان وعسير والباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية في مرتفعات جازان وعسير والباحة

الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية في مرتفعات جازان وعسير والباحة
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان و عسير والباحة في حين يستمر الأنخفاض في درجات الحرارة على وسط وشمال المملكة مع وجود العوالق الترابية على تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-38كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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