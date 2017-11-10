‏ضبط وإغلاق مستودع مياه مخالف بمحافظة الجموم

تمكن مراقبو بلدية محافظة الجموم بمكة المكرمة من ضبط مستودع عشوائي مخالف وبدون تراخيص ، يحوي كميات كبيرة من المياه المخزنة في ظروف سيئة والمعدة للتوزيع وذلك خلال حملة تفتيشية نفذها مندوبو البلدية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وقال رئيس بلدية محافظة الجموم الاستاذ فيصل بن حمدان آل مخلص أن البلدية حريصة على متابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول المنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي السلبي.

ورصد وإغلاق المستودعات العشوائية التي تمارس نشاطها دون استيفاء الشروط الصحية، مؤكدا بأن البلدية لن تتهاون في تطبيق اقصى العقوبات بحق المخالفين.

من جانبه قال الأستاذ عبدالخالق الروقي مدير العلاقات العامة بالبلدية أن البلدية شكلت فريقا يضم مجموعه من المراقبين الصحيين، وتمت مداهمة المستودع الواقع في منطقة جعرانه والذي اتضح أنه غير مرخص ويدار من قبل عمالة أجنبية مخالفون ولا يحملون شهادات صحية.

وتم خلال المداهمة مصادرة ما يقارب (2000) كرتون مياه مخزنة بطرق عشوائية وتم التحفظ عليها ، كما تم حجز شاحنه وسيارة ورافعتين كانت تستخدم في المستودع وتم التحفظ على جميع المضبوطات لحين استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.