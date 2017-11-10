 الباذنجان.. طعم شهي و8 فوائد مذهلة ستجعلك تتناوله يوميا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الباذنجان.. طعم شهي و8 فوائد مذهلة ستجعلك تتناوله يوميا

الباذنجان.. طعم شهي و8 فوائد مذهلة ستجعلك تتناوله يوميا
المناطق_وكالات

بلونه البنفسجي الداكن المائل للسواد، يتمتع الباذنجان بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، والتي تجعل منه كنزاً غذائياً مذهلاً.

فبحسب تقرير لموقع “كير 2 Care” المعني بالشؤون الصحية، فإن الباذنجان يحتوي على نوع نادر من مضادات الأكسدة يعرف باسم “ناسونين”، وهو يتميز بفوائده الكثيرة للصحة، حيث إنه من مضادات الأكسدة القوية القادرة على تحييد الشوارد الحرة التي تتسبب بتدمير الخلايا الحية والأنسجة.

الـ”ناسونين” هو الذي يعطي للباذنجان لونه البنفسجي الداكن الذي يحميه من أي أضرار قد تؤثر عليه من البيئة المحيطة، وخاصة أشعة الشمس. الـ”ناسونين” يوجد أيضاً في الملفوف الأحمر واللفت الأحمر، إلا أن الباذنجان يعد الأغنى بالـ”ناسونين” أكثر من أي عنصر غذائي آخر.

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